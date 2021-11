Albi Halle du Castelviel Albi, Tarn Grande brocante du printemps Halle du Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

du samedi 23 mars 2019 au dimanche 24 mars 2019 à Halle du Castelviel

C’est l’endroit où il faut être,ce week-end là, pour dénicher,chiner,et marchander tout ce qui peut l’être. La halle du Castelvieil accueille durant deux jours 150 camions de marchandises déballées par des professionnels du Grand Sud. Meubles de métiers, grilles de jardins,fauteuils club, armoires, en passant par les bibelots, vous y trouverez un vaste choix de marchandises vendues en l’état, souvent à des prix inférieurs à ceux pratiqués chez les antiquaires. Un vrai paradis pour les amateurs de brocante et les chineurs ! Dénicher, farfouiller, chiner et marchander tout ce qui peut l’être, souvent en l’état, « au cul du camion ». Halle du Castelviel Place du castelviel, 81000 Albi Albi Tarn

2019-03-23T08:00:00 2019-03-23T20:00:00;2019-03-24T08:00:00 2019-03-24T20:00:00

