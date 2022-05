Grande brocante de Pentecôte du Port de By Bégadan Bégadan Catégories d’évènement: Bégadan

Le comité des fêtes du Port de By organise sa grand brocante de Pentecôte. 
Buvette et restauration sur place. 
A partir de 19h, un marché gourmand avec animations clôturera cette journée.

