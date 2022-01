Grande brocante de Nantes Place Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre du 30 septembre au 2 octobre 2022 de 9h à 19h C’est le rendez-vous incontournable pour tous les chasseurs d’objets rares ! Pendant trois jours, la grande brocante de la place Viarme déballe ses trésors. Fripes, dentelles, broderies, cartes postales, vaisselles, tableaux, vieux jouets, livres ou meubles… Avec des brocanteurs professionnels, chacun peut y trouver son bonheur ! Place Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

