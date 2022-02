Grande brocante de la Saint Pierre Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Grande brocante de la Saint Pierre Plouha, 3 juillet 2022, Plouha. Grande brocante de la Saint Pierre Plouha

2022-07-03 – 2022-07-03

Plouha Côtes d’Armor Organisée par l’association Vieux Métiers Vieux Outils.

160 exposants vous accueilleront place Jean Zay vous attendront place Jean Zay, sur les parking des écoles et dans les rues adjacentes. Organisée par l’association Vieux Métiers Vieux Outils.

