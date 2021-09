Lille rue Fulton Lille, Nord Grande broc à vélos rue Fulton Lille Catégories d’évènement: Lille

rue Fulton, le mardi 19 octobre à 10:00

Pass sanitaire requis, venez masqués. Il y aura un large choix de vélos d’occasion, un petit atlier vélos de l’association l’espoir pour ovus proposer des petites réparations et conseils. Vous pourrez aussi vendre votre vélo ou pièces détachées. Un point de collecte au profit des vélos de l’espoir vous permettra d’y déposer vos anciens vélos quelque soit leur état. Une petite restauration sera disponible sur place.

Inscription avant le 10 septembre au 06 46 32 28 30

Les vélos de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose rue Fulton 5, rue Fulton, Lille Lille Vauban-Esquermes Nord

2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T17:00:00

