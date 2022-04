Grande Braderie

Le Relais 65 organise sa GRANDE BRADERIE le samedi 14 mai à la Zone Industrielle de la Herray de Vic en Bigorre – Ouverture de la Braderie dès 10h – > Vêtements et chaussures pour hommes Femmes et enfants > sac à main, > bijoux, > linge de maison. + d’infos : 05 62 09 84 37 Le Relais organise sa braderie ZI la Herray – Vic en Bigorre 65500 Vic en Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00

