GRANDE BRADERIE, 4 juin 2022 10:00, DOMPIERRE LES ORMES. L’Association “LE BICLOU D’ALINO” , atelier participatif et solidaire; qui : – fait du ré-emploi de vélos: sauvés de la destruction, remis en état et revendus à prix modique, – organise des ateliers pour rendre le cycliste autonome dans l’entretien et la réparation de son vélo : acquisition de la “Vélonomie”, – participe à la promotion de l’utilisation du vélo comme moyen de locomotion bon pour l’environnement et la santé, organise sa braderie annuelle de Vélos, Pièces et Accessoires le SAMEDI 4 JUIN 2022 de 10h à 16h. Alors, rendez-vous à cette date à l’atelier du Biclou, ZA de Chassigneux – face à Gammvert – à DOMPIERRE LES ORMES.

Heure : 10:00 - 16:00
Site : https://le-biclou-d-alino.blog4ever.com/
Lieu Atelier vélo
Adresse ZA DE CHASSIGNEUX
Ville DOMPIERRE LES ORMES
Organisateur Association "LE BICLOU D'ALINO"

