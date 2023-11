Grande braderie vinyles du Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 26 novembre 2023

de 14h00 à 20h00

Le samedi 25 novembre 2023

de 14h00 à 20h00

Le rendez-vous des fans de musique indé et du disque noir avant Noël !

Après 3 années d’aventures musicales, il est temps pour nous d’arrêter l’activité de disquaire et de vous annoncer que le Supersonic Records devient officiellement une nouvelle salle de concert! Ici vous assisterez à des concerts pour la majorité payants dans un cadre beaucoup plus intimiste que le Supersonic Club. Une nouvelle expérience live à découvrir dans la rue Biscornet!

Fans de musique indé et du disque noir, notez bien dans votre agenda le weekend du 25, 26 novembre pour la grande braderie vinyles du Supersonic Records ! Tous nos vinyles (et quelques livres et CD) seront au prix de 10€, 15€ ou 20€ !

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Contact : https://fb.me/e/3Zvrrya4F https://fb.me/e/3Zvrrya4F

