Grande braderie Tours, 4 septembre 2022, Tours.

Grande braderie Tours

2022-09-04 08:30:00 08:30:00 – 2022-09-04 19:00:00 19:00:00

Tours 37000

Le premier dimanche de septembre est le rendez-vous incontournable pour dénicher les bonnes affaires à la braderie de Tours.

Les commerçants du centre-ville et plus de 900 exposants vous accueillent tout au long de la journée. Retrouvez également le vide-grenier sur le début de l’avenue de Grammont, rue Charles Gille et place de la Résistance. Une belle journée à partager en famille ou entre amis.

Le premier dimanche de septembre est le rendez-vous incontournable pour dénicher les bonnes affaires à la braderie de Tours.

Les commerçants du centre-ville et plus de 900 exposants vous accueillent tout au long de la journée.

commerce@ville-tours.fr +33 2 47 21 65 77 http://www.tours.fr/

Le premier dimanche de septembre est le rendez-vous incontournable pour dénicher les bonnes affaires à la braderie de Tours.

Les commerçants du centre-ville et plus de 900 exposants vous accueillent tout au long de la journée. Retrouvez également le vide-grenier sur le début de l’avenue de Grammont, rue Charles Gille et place de la Résistance. Une belle journée à partager en famille ou entre amis.

© Archives Municipales de Tours. Yves Brault

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-16 par