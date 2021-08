Lille salle Courmont Lille, Nord Grande braderie solidaire salle Courmont Lille Catégories d’évènement: Lille

Port du masque obligatoire et contrôle du pass sanitaire : 1 – vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale. 2 – certificat de test négatif de moins de 72 heures 3 – résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

entrée libre

La Croix Rouge Française organise une grande braderie solidaire avec une vente de vêtements neufs et de seconde main pour hommes, femmes et enfants ainsi que de la vaisselle. salle Courmont 2 rue courmont Lille Lille-Moulins Nord

