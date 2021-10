Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Grande Braderie Solidaire Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Grande Braderie Solidaire Romans-sur-Isère, 5 novembre 2021, Romans-sur-Isère. Grande Braderie Solidaire 2021-11-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-05 18:00:00 18:00:00 Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération 9, rue Camille Desmoulins

Romans-sur-Isère Drôme EXCEPTIONNEL !

Stock de vêtements (femmes, hommes, enfants, bébés) et autres articles : chaussures, accessoires, linge de maison….

L’Atelier Informatique proposera également à la vente des ordinateurs, écrans, claviers, … à prix cassés. +33 4 75 02 41 01 http://www.plateformehumanitaire.asso.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire et la Coopération 9, rue Camille Desmoulins Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.05056#5.05058