Grande braderie solidaire Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Grande braderie solidaire Martigues, 31 janvier 2022, Martigues. Grande braderie solidaire Secours Populaire Français Place Henri Dunant Martigues

2022-01-31 09:00:00 09:00:00 – 2022-01-31 16:00:00 16:00:00 Secours Populaire Français Place Henri Dunant

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues Bouches-du-Rhône Les dons récoltés serviront à financer le départ en vacances de familles fragiles. Vente de vêtements pour enfants et adultes, jouets ou encore livres. spf13martigues@orange.fr +33 4 42 80 11 47 Les dons récoltés serviront à financer le départ en vacances de familles fragiles. Secours Populaire Français Place Henri Dunant Martigues

dernière mise à jour : 2022-01-24 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Secours Populaire Français Place Henri Dunant Ville Martigues lieuville Secours Populaire Français Place Henri Dunant Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Grande braderie solidaire Martigues 2022-01-31 was last modified: by Grande braderie solidaire Martigues Martigues 31 janvier 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône