Grande braderie Senonches Senonches Catégories d’évènement: 28250

Senonches

Grande braderie Senonches, 22 juin 2022, Senonches. Grande braderie Senonches

2022-06-22 – 2022-06-22

Senonches 28250 Dans les locaux de la médiathèque , une grande braderie de romans, d’albums, de docus, de BDs et de revues vous attendent et tout est gratuit….Soyez les bienvenus Dans les locaux de la médiathèque , une grande braderie de romans, d’albums, de docus, de BDs et de revues vous attendent et tout est gratuit….Soyez les bienvenus. mediatheque.senonches@foretsduperche.fr +33 2 37 37 37 29 http://frocton.wixsite.com/mediathequesenonches Dans les locaux de la médiathèque , une grande braderie de romans, d’albums, de docus, de BDs et de revues vous attendent et tout est gratuit….Soyez les bienvenus médiathèque senonches

Senonches

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 28250, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville Senonches Departement 28250

Senonches Senonches 28250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senonches/

Grande braderie Senonches 2022-06-22 was last modified: by Grande braderie Senonches Senonches 22 juin 2022 28250 Senonches

Senonches 28250