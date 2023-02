Grande Braderie Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Saints-en-Puisaye

Yonne

Grande Braderie, 18 février 2023, Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye. Grande Braderie La Maison Composer Saints-en-Puisaye Yonne

2023-02-18 – 2023-02-19 Saints-en-Puisaye

Yonne Saints-en-Puisaye Programme du samedi : 10h à 18h braderie et exposition de céramiques, 18h défilé de mode, 18h30 à 22h apéro musical avec Bradpich et de 10h à 19h espace enfants, restauration sur place le soir. Programme du dimanche : de 10h à 17h braderie et exposition de céramiques, 15h ventes aux enchères d’œuvres d’art, de 10h à 17h espace enfants. mairiedethury@wanadoo.fr Saints-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2023-02-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Saints-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Saints-en-Puisaye Adresse La Maison Composer Saints-en-Puisaye Yonne Ville Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye lieuville Saints-en-Puisaye Departement Yonne

Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saints-en-puisaye saints-en-puisaye/

Grande Braderie 2023-02-18 was last modified: by Grande Braderie Saints-en-Puisaye 18 février 2023 La Maison Composer Saints-en-Puisaye Yonne Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Yonne Yonne

Saints-en-Puisaye Saints-en-Puisaye Yonne