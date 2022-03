Grande Braderie Quartier de la Choque – Chapelle d’Armentières Ecole Notre Dame Quartier de la Choque La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord

Grande Braderie Quartier de la Choque – Chapelle d’Armentières Ecole Notre Dame Quartier de la Choque, 3 avril 2022, La Chapelle-d'Armentières. Grande Braderie Quartier de la Choque – Chapelle d’Armentières

Ecole Notre Dame Quartier de la Choque, le dimanche 3 avril à 08:00 Pour participer inscription obligatoire par mail – pour venir faire de bonnes affaires entrée libre

Dans la cour de l’école du quartier, retrouvez bradeux et bradeuses des stands de bonnes affaires ! Ecole Notre Dame Quartier de la Choque La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T08:00:00 2022-04-03T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu Ecole Notre Dame Quartier de la Choque Adresse La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières lieuville Ecole Notre Dame Quartier de la Choque La Chapelle-d'Armentières Departement Nord

Ecole Notre Dame Quartier de la Choque La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-darmentieres/

Grande Braderie Quartier de la Choque – Chapelle d’Armentières Ecole Notre Dame Quartier de la Choque 2022-04-03 was last modified: by Grande Braderie Quartier de la Choque – Chapelle d’Armentières Ecole Notre Dame Quartier de la Choque Ecole Notre Dame Quartier de la Choque 3 avril 2022 Ecole Notre Dame Quartier de la Choque La Chapelle-d'Armentières La Chapelle-d'Armentières

La Chapelle-d'Armentières Nord