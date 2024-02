Grande braderie pour un hiver économe Ça Circule ! Recyclerie / Répare Café Oradour-sur-Vayres, samedi 24 février 2024.

Comme chaque dernier samedi du mois, samedi 24 février c’est la grande braderie à la recyclerie ! Des vêtements et chaussures adulte à 1 euro, des vêtements et chaussures enfant à 0.50cts !, 50% sur la vaisselle, 1 euro les 10 livres de poche, 30% sur certains meubles !!!

Le matin, comme d’habitude, c’est répare Café des bénévoles experts vous aideront à réparer vos objets préférés en échange d’une participation libre.

Enfin la Cafète Gourmande saura vous régaler avec ses succulents mets salés et sucrés et ses délicieuses boissons chaudes ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00

Ça Circule ! Recyclerie / Répare Café Lieu-dit La Monnerie

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ca-circule@ouvaton.org

L’événement Grande braderie pour un hiver économe Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2024-02-19 par SPL Terres de Limousin