Grande braderie Port et centre-ville 44510 Le pouliguen Le pouliguen, jeudi 22 août 2024.

Grande braderie Le C.M.D.F., Gecala et la Ville du Pouliguen vous invitent à la grande Braderie. Ne manquez pas de bonnes affaires en perspective sur le port et dans le centre ville. Jeudi 22 août, 09h00 Port et centre-ville 44510 Le pouliguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-22T09:00:00+02:00 – 2024-08-22T19:00:00+02:00

Fin : 2024-08-22T09:00:00+02:00 – 2024-08-22T19:00:00+02:00

Le C.M.D.F., Gecala et la Ville du Pouliguen vous invitent à la grande Braderie.

Ne manquez pas de bonnes affaires en perspective sur le port et dans le centre ville.

Port et centre-ville 44510 Le pouliguen
Le pouliguen
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
Téléphone: 06 85 99 46 27
Email: cmdflepouliguen@gmail.com
Site web: http://cmdflepouliguen.fr
Plus d'informations: https://www.labaule-guerande.com/grande-braderie-le-pouliguen.html

