Pluvigner Morbihan Pluvigner De 9h à 17h Organisée par AES (Accueil – Entraide – Solidarité) Vêtements, chaussures, jouets, vaisselle, meubles…. Crêpes à emporter ou à déguster sur place le samedi +33 6 72 25 71 57 De 9h à 17h Organisée par AES (Accueil – Entraide – Solidarité) Vêtements, chaussures, jouets, vaisselle, meubles…. Crêpes à emporter ou à déguster sur place le samedi Droits libres

