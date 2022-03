Grande Braderie “Les Baltringues s’exposent” Sury-près-Léré Sury-près-Léré Catégories d’évènement: Cher

Sury-près-Léré Cher Sury-près-Léré L’association des “Baltringues de la Grande Borne” organise une grande braderie dans l’ancienne manufacture de Santranges.

Vente de mobilier, vaisselle, livres, électro-ménager, outillage et vêtements, …. severine.pinon58@gmail.com +33 6 67 96 75 67 L’association des “Baltringues de la Grande Borne” organise une grande braderie dans l’ancienne manufacture de Santranges.

Vente de mobilier, vaisselle, livres, électro-ménager, outillage et vêtements, …. ©baltringueslagrandeborne

