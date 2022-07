Grande braderie Granvillaise Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Grande braderie Granvillaise Granville, 21 août 2022, Granville. Grande braderie Granvillaise

centre ville de Granville Granville Manche

2022-08-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-22 19:00:00 19:00:00 Granville

Manche La grande braderie Granvillaise permet aux commerçants de tout Granville de brader leur stock. Seront présents aussi des déballeurs extérieurs.

Le vide grenier des enfants est cette année reconduit.

Nous souhaitons faire une scène ouverte à partir de 19h00 pour accueillir tous les groupes régionaux qui souhaitent se produire et se faire connaitre.

asso.lvdg@gmail.com +33 6 77 92 38 03 https://www.lesvitrinesdegranville.fr/

