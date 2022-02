Grande braderie du printemps Marignane, 20 mars 2022, Marignane.

Grande braderie du printemps Marignane

2022-03-20 – 2022-03-20

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane

Cette manifestation est accessible à tous (particuliers et professionnels) dans le respect des consignes actées dans le règlement qui vous sera remis lors de votre inscription.

Chaque exposant se verra attribuer un emplacement de trois mètres linéaires, et ce, afin d’exposer sa marchandise dans les meilleurs conditions.



Aussi si vous souhaitez y participer, vous êtes invités à transmettre vos candidatures sur l’adresse courriel :

– affairesculturelles@ville-marignane.fr / Téléphone : 04 42 31 11 55 et

04 42 10 14 54.

– christine.cardini@ville-marignane.fr / Téléphone : 06 76 71 98 96

La Ville de Marignane fête l’arrivée du printemps en organisant une grande braderie. Pour parfaire cette journée, diverses animations seront proposées pour les petits comme les plus grands, avec de nombreux points de restauration.

+33 4 42 31 11 11

Marignane

