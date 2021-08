Dole Dole 39100, Dole Grande Braderie Dole Dole Catégories d’évènement: 39100

Dole

Grande Braderie Dole, 28 août 2021, Dole. Grande Braderie 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-28 18:30:00

Dole 39100 EUR La Grande Braderie d’UniDole revient cette année avec de nombreuses surprises. – Parkings gratuits

– Centre-ville piétonnisé

– Concerts et fanfares en après-midi

– Espace animations pour enfants avec structures gonflables et tir à la carabine

– 1000 € de chèques cadeaux à gagner ! Tarif(s) :

dernière mise à jour : 2021-08-14

