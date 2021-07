Grande braderie d’été Coulonges-sur-l’Autize, 3 août 2021-3 août 2021, Coulonges-sur-l'Autize.

Grande braderie d’été 2021-08-03 – 2021-08-03

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize

De 8h à 16h : braderie avec plus de 100 exposants

De 9h à 16h : animations pour les enfants : structure gonflable et jeux en bois

De 14h à 17h30 : entrée gratuite au château de la renaissance, de l’exposition estivale et du musée du charronnage et de la tonnellerie

Restauration sur place.

Merci de respecter les gestes barrières.

Manifestation organisée par la municipalité et l’union des commerçants non sédentaires et l’UCAI.

+33 5 49 06 10 72

dernière mise à jour : 2021-07-16 par CC Val de Gâtine