Grande Braderie des commerçants Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Grande Braderie des commerçants Martigues, 22 juillet 2022, Martigues. Grande Braderie des commerçants Martigues

2022-07-22 17:00:00 – 2022-07-22 00:00:00

Martigues Bouches-du-Rhône Les commerçants locaux des centres-ville de Jonquières, Ferrières et l’Ile sortiront leur étal pour proposer de bonnes affaires.

Il y aura également des forains, qui proposeront toutes sortes de trouvailles.



Les exposant vous accueilleront en centre-ville de Jonquières : Cours du 4 septembre, rue Lamartine, quai Gal Leclerc, place des Martyrs, esplanade des Belges, place Gérard Tenque et rue de l’Etang.



Des animations musicales sont prévues. Découvrez à cette occasion le coeur de ville et les rues commerçantes. Les commerçants locaux des centres-ville de Jonquières, Ferrières et l’Ile sortiront leur étal pour proposer de bonnes affaires.

Il y aura également des forains, qui proposeront toutes sortes de trouvailles.



Les exposant vous accueilleront en centre-ville de Jonquières : Cours du 4 septembre, rue Lamartine, quai Gal Leclerc, place des Martyrs, esplanade des Belges, place Gérard Tenque et rue de l’Etang.



Des animations musicales sont prévues. Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Ville Martigues lieuville Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Grande Braderie des commerçants Martigues 2022-07-22 was last modified: by Grande Braderie des commerçants Martigues Martigues 22 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône