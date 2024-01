Grande braderie des commerçants en centre-ville et dans les rues de Lourdes Lourdes, vendredi 2 février 2024.

Grande braderie des commerçants en centre-ville et dans les rues de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Les vendredi 2 et samedi 3 février 2024, faites de bonnes affaires à l’occasion de la braderie des commerçants de Lourdes ! Déballage dans le centre-ville et les rues avec animations musicales.

Organisée par le Comité d’Animation du Commerce Lourdais avec le soutien de la ville de Lourdes et du service Commerce et Développement.

.

en centre-ville et dans les rues de Lourdes LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 09:30:00

fin : 2024-02-03 18:30:00



L’événement Grande braderie des commerçants Lourdes a été mis à jour le 2024-01-24 par OT de Lourdes|CDT65