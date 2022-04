Grande Braderie des Commerçants Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Grande Braderie des Commerçants Lacanau, 15 avril 2022, Lacanau. Grande Braderie des Commerçants Commerces de l’océan Allée Pierre Ortal Lacanau

2022-04-15 09:00:00 – 2022-04-18 Commerces de l’océan Allée Pierre Ortal

L'Association de Développement Economique Canaulais (ADEC) organise une grande braderie à Lacanau ! Cette braderie aura lieu sur l'ensemble de la Ville de Lacanau. Le déballage s'effectue devant les boutiques… Profitez-en !

Commerces de l’océan Allée Pierre Ortal Lacanau

