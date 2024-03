Grande Braderie des AFC Troyes, vendredi 5 avril 2024.

Grande Braderie des AFC Troyes Aube

Avec le printemps, c’est le moment de faire du tri et du vide dans vos placards, penderies et garages !



Vêtements de 0 à 16 ans, vêtements de sport, d’école, uniformes scouts, déguisements, chaussures, vêtements de grossesse, puériculture, jeux, livres et vélos enfants.



Inscrivez-vous dès maintenant par mail.

Vente par des bénévoles. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:30:00

fin : 2024-04-05 16:30:00

Notre Dame des Trévois Salle Mansy

Troyes 10000 Aube Grand Est braderieafcdetroyes@gmail.com

