2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-10 18:00:00

Langeais Indre-et-Loire Langeais La croix rouge française de Langeais organise sa grande braderie de printemps. Vêtements 5€ le sac fermé, jouets, vaisselle… Ouvert à tout public, venez nombreux ! En partenariat avec la mairie de Langeais. La croix rouge française de Langeais organise sa grande braderie de printemps. Vêtements 5€ le sac fermé, jouets, vaisselle… Ouvert à tout public, venez nombreux ! En partenariat avec la mairie de Langeais. dominique.petit@croix-rouge.fr +33 6 45 68 12 86 https://langeais.fr/fr/rb/432889/croix-rouge-francaise La croix rouge française de Langeais organise sa grande braderie de printemps. Vêtements 5€ le sac fermé, jouets, vaisselle… Ouvert à tout public, venez nombreux ! En partenariat avec la mairie de Langeais. pixabay

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

