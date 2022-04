Grande braderie de printemps du Secours Populaire Lanrodec, 10 avril 2022, Lanrodec.

Grande braderie de printemps du Secours Populaire Secours Populaire Châtelaudren Kersteun Lanrodec

2022-04-10 – 2022-04-10 Secours Populaire Châtelaudren Kersteun

Lanrodec Côtes d’Armor

Grande braderie de printemps : vente de meubles, literie et divers.

Egalement grande vente devant et dans nos locaux du Secours Populaire de Châtelaudren (6, rue du Val) : vêtements et linge de maison d’occasion à 3 € le kilo, chaussures et maroquinerie, brocante, livres, jouets, CD, DVD.

dernière mise à jour : 2022-04-02 par