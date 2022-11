Grande braderie de Noël Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Grande braderie de Noël Sainte-Adresse, 27 novembre 2022, Sainte-Adresse. Grande braderie de Noël

27 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse Seine-Maritime

2022-11-27 – 2022-11-27 Sainte-Adresse

Seine-Maritime Sainte-Adresse La ville de Sainte-Adresse organise une grande braderie des décorations de Noël et une vente d’objets artisanaux, le dimanche 27 novembre de 9h à 17h. Une bonne occasion de préparer les fêtes de fin d’année et de venir chiner à la salle de l’orangerie. Entrée libre et gratuite. La ville de Sainte-Adresse organise une grande braderie des décorations de Noël et une vente d’objets artisanaux, le dimanche 27 novembre de 9h à 17h. Une bonne occasion de préparer les fêtes de fin d’année et de venir chiner à la salle de l’orangerie. Entrée libre et gratuite. +33 2 35 54 05 07 https://www.ville-sainte-adresse.fr/ Sainte-Adresse

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Adresse, Seine-Maritime Autres Lieu Sainte-Adresse Adresse 27 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse Seine-Maritime Ville Sainte-Adresse lieuville Sainte-Adresse Departement Seine-Maritime

Grande braderie de Noël Sainte-Adresse 2022-11-27 was last modified: by Grande braderie de Noël Sainte-Adresse Sainte-Adresse 27 novembre 2022 27 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse seine-maritime

Sainte-Adresse Seine-Maritime