Grande braderie de livres Pauillac, 16 novembre 2021, Pauillac.

2021-11-16 – 2021-12-10 Médiathèque 13 rue Aristide Briand

Pauillac Gironde

La Médiathèque de Pauillac organise sa grande braderie de livres. Tous les livres sont à 1€. Venez faire le plein de romans, BD, mangas,…. Les bénéfices seront reversés à l’association AFMTéléthon.

R.V. aux heures et jour d’ouverture de la médiathèque, à savoir : mardi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h; le 1er et le 3ème samedi du mois de 9h30 à 12h30.

+33 5 56 59 02 20

Médiathèque de Pauillac

dernière mise à jour : 2021-11-02 par