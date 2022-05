Grande braderie de livres Mainvilliers, 1 juin 2022, Mainvilliers.

Grande braderie de livres 131 avenue de la COMMUNIQUÉ Résistance – 28300 Mainvilliers Mainvilliers

2022-06-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-01 18:00:00 18:00:00

Mainvilliers Eure-et-Loir Mainvilliers131 avenue de la COMMUNIQUÉ Résistance – 28300 Mainvilliers

La bibliothèque Jean de La Fontaine organise une

grande braderie de livres mercredi 1er juin 2022.

Rendez-vous de 10h à 18h devant la bibliothèque.

Cette braderie permettra de gagner de la place sur les

étagères de la bibliothèque et d’offrir une seconde vie aux

livres. Vous trouverez de nombreux romans, polars, BD,

albums jeunesse et livres documentaires sur toutes sortes de

sujets. Mais aussi des magazines et des DVD.

Tout à 1 € :

1 livre adulte : 1 €

2 livres jeunesse : 1 €

5 magazines : 1 €

2 DVD : 1 €

2000 documents vous attendent !

+33 2 37 21 84 57

ville de Mainvilliers

131 avenue de la COMMUNIQUÉ Résistance – 28300 Mainvilliers Mainvilliers

