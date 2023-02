GRANDE BRADERIE DE LIVRES D’OCCASION 8 rue du Stade Hambach Hambach Catégories d’Évènement: Hambach

Moselle Hambach L’association généalogique de Hambach organisera une grande braderie de livres d’occasion. Les amoureux des livres seront gâtés : ils y trouveront des romans, des romans policiers, des livres anciens et historiques, disques vinyles, puzzle, BD, des livres de poche. (Plus de 4000 livres). L’occasion de dénicher des tas de livres à petits prix. Cette vente permettra l’achat de nouveaux livres pour les passionnés de lecture.

Nous rappelons que la bibliothèque est ouverte aux lecteurs et aux généalogistes, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 14h à 17h. (Renseignements : genealogiehambach@gmail.com ou bibliothequehambach@gmail.com) genealogiehambach@gmail.com +33 6 83 26 93 35 https://www.genealogiehambach.fr/ Association généalogique de Hambach

