Paris Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot Crypte Saint-Pierre de Chaillot, 19 novembre 2021, Paris. Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot

du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre à Crypte Saint-Pierre de Chaillot

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre. Une nouveauté pour la braderie de l’Entraide. 3 jours de braderie dans la crypte de la paroisse. A la recherche de vêtements vinted ; nous avons tout ce dont vous rêvez ! Pour faire une pause et vous retrouver entre amis, vous pourrez reprendre des forces au salon de thé. Braderie de vêtements homme, femme , enfant ; livres, jouets et accessoires. Salon de thé Crypte Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75016 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T12:00:00 2021-11-21T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Crypte Saint-Pierre de Chaillot Adresse 31 avenue Marceau, 75016 Paris Ville Paris lieuville Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris