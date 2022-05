Grande braderie de l’Apostrophe Chartres, 7 mai 2022, Chartres.

Grande braderie de l’Apostrophe Chartres

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 16:00:00

Chartres Eure-et-Loir

L’Apostrophe organise pour la cinquième fois une braderie de documents à destination du grand public. Depuis la dernière en date de 2018 et reportée depuis deux ans, celle-ci espère bien retrouver le succès qui a couronné les précédentes. L’offre proposée cette année devrait encore séduire petits et grands.

Plus de 5 000 documents adultes et jeunesse retirés des collections de la médiathèque L’Apostrophe et de la bibliothèque Louis-Aragon sont proposés au public.

Pour 1 €, il est possible d’acheter soit 1 document adulte ou jeunesse (roman, bande dessinée, documentaire, …), soit un lot de 5 cd ou 5 revues au choix. Grâce à cette opération, les documents défraîchis ou très rarement empruntés, mais pouvant encore avoir un intérêt, retrouveront une deuxième vie chez les particuliers.

La nouvelle vie des livres, revues et CD chez vous !

+33 2 37 23 42 07

L’Apostrophe organise pour la cinquième fois une braderie de documents à destination du grand public. Depuis la dernière en date de 2018 et reportée depuis deux ans, celle-ci espère bien retrouver le succès qui a couronné les précédentes. L’offre proposée cette année devrait encore séduire petits et grands.

Plus de 5 000 documents adultes et jeunesse retirés des collections de la médiathèque L’Apostrophe et de la bibliothèque Louis-Aragon sont proposés au public.

Pour 1 €, il est possible d’acheter soit 1 document adulte ou jeunesse (roman, bande dessinée, documentaire, …), soit un lot de 5 cd ou 5 revues au choix. Grâce à cette opération, les documents défraîchis ou très rarement empruntés, mais pouvant encore avoir un intérêt, retrouveront une deuxième vie chez les particuliers.

ville de chartres

Chartres

dernière mise à jour : 2022-04-28 par