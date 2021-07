Menton Ville de Menton Alpes-Maritimes, Menton Grande Braderie de la Saint-Michel – Menton Sourire Ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Grande Braderie de la Saint-Michel – Menton Sourire Ville de Menton, 30 septembre 2021, Menton. Grande Braderie de la Saint-Michel – Menton Sourire

du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre à Ville de Menton

Faites le plein de bonnes affaires chez les commerçants adhérents à l’association Menton Sourire. 4 jours de folie avec animations et de nombreux lots à gagner. 4 Jours de bonnes affaires et d’animations dans les rue de notre ville ! Ville de Menton Ville de Menton – 06500 Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Ville de Menton Adresse Ville de Menton - 06500 Ville Menton lieuville Ville de Menton Menton