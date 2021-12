Grande braderie de la mode Marseille 2e Arrondissement, 13 janvier 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Grande braderie de la mode Les Docks Village 10 Place de la Joliette Marseille 2e Arrondissement

2022-01-13 – 2022-01-16 Les Docks Village 10 Place de la Joliette

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cette vente de soutien propose des articles neufs (vêtements, bijoux, chaussures, sacs, déco…), issus de stocks de collections récentes, à prix tout doux, offrant des réductions allant de -50 à -70% du prix de vente.

L’ensemble des bénéfices revient à l’association AIDES, permettant de financer des actions de prévention, de dépistage et de sensibilisation.

De grandes maisons de prêt-à-porter sont à nos côtés depuis le début pour donner vie à cette grande vente solidaire, mais aussi de jeunes créateurs régionaux sensibles à notre cause.

Quelques bonnes raisons de venir à la braderie : lutter contre la surconsommation et le gaspillage, acheter des marques françaises à petits prix, faire une bonne action tout en soutenant une cause qui vous tient à coeur, lutter contre le sida par le financement d’actions de prévention et de dépistage, lutter contre l’homophobie, la sérophobie, toutes les discriminations, et permettre à des milliers de personnes touchées par cette maladie de vivre dans la dignité !

La grande braderie de la mode a lieu deux fois par an, en été et en hiver, à Paris et à Marseille depuis près de 25 ans !

https://www.aides.org/braderie

Les Docks Village 10 Place de la Joliette Marseille 2e Arrondissement

