2022-12-08 – 2022-12-11

Bouches-du-Rhône De grandes marques françaises, ainsi que des créateurs de mode ou d’accessoires seront présents : Sessun, Cyrillus, Captain Tortue, The

Kooples , Kenzo, My éponyme, FRNCH, Kaporal, Pain de Sucre…



L’objectif est de permettre à chacun et chacune de dénicher des perles rares à petit prix tout en soutenant AIDES dans son combat pour faire

reculer l’épidémie de VIH. L’intégralité́ des bénéfices de cette vente sert à financer les actions de prévention et de dépistage en région Sud PACA. Depuis près de 25 ans déjà, l’association AIDES organise deux fois par an à Paris et à Marseille « La Grande Braderie de la Mode ».

Pour AIDES en région Sud, il s'agit d'un événement majeur dans la collecte de financement.

