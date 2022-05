Grande braderie de la Croix-Rouge Coullons Coullons Catégorie d’évènement: Coullons

Coullons, le samedi 14 mai à 09:00

La Croix-Rouge de Coullons organise sa braderie dans la salle Simone Veil dans le cadre des journées nationales de la Croix-Rouge Française le 14 mai de 9h à 17h. Vous y trouverez : – Vêtements et chaussures neufs et d’occasions, adultes et enfants, sacs, accessoires – Jeux et jouets – Vaisselle – Livres – Décoration, bibelots, brocante… Paiement en espèces (distributeur à côté si besoin) Grande braderie de la Croix-Rouge Coullons Place du marché , Coullons Coullons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T17:00:00

