Finistre Carhaix-Plouguer Braderie de vêtements, linge de maison, chaussures, livres, vaisselle, petits meubles, déco… Cafés, gâteaux, crêpes… secourspopulaire.carhaix@orange.fr https://www.secourspopulaire.fr/29/ Salle des Halles Place des Droist de l’Homme Carhaix-Plouguer

