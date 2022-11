Grande braderie au magasin Staub Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Cette 30ème édition sera l’occasion de redécouvrir cette caverne d’Alibaba avec une offre très large en ustensiles de cuisine, enrichie cette année d’un univers petit-électro-ménager (blenders, bouilloires, grille pain), autour d’un bel espace dédié aux démonstrations culinaires. La destination incontournable pour le plus grand choix de cocottes, poêles ou de coutellerie de qualité de la région. L’occasion aussi pour les passionnés de cuisine de s’équiper ou de préparer ses cadeaux à la veille des fêtes de fin d’années, à des prix tout doux avec des remises allant jusqu’à 50%. Une offre très large en ustensiles de cuisine, enrichie cette année d’un univers petit-électro-ménager (blenders, bouilloires, grille pain), autour d’un bel espace dédié aux démonstrations culinaires +33 3 89 27 11 55 Turckheim

