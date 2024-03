Grande braderie annuelle Artiga Artiga Magescq, jeudi 18 avril 2024.

Évènement à ne pas manquer la grande braderie annuelle Artiga se déroulera pendant les vacances de Pâques. Non stop 10h-19h.

Nous avons hâte de vous accueillir lors de notre braderie annuelle, sous chapiteau, pour dénicher du linge de maison varié et coloré fabriqué dans notre atelier de Magescq.

Des tissus uniques explorez notre vaste sélection de tissus aux motifs d’inspiration basques originaux, parfaits pour vos projets de couture, d’ameublement, ou de décoration.

Du linge de maison d’exception offrez une touche originale à votre intérieur avec nos nappes, serviettes, et sets de table aux couleurs variées et aux finitions impeccables.

Des accessoires déco à prix doux apportez une note d’élégance à votre maison avec nos coussins, rideaux, et autres accessoires conçus avec soin et créativité.

Des articles de mode et accessoires originaux craquez pour nos articles de mode, sacs, portefeuille et autres accessoires qui allient style et praticité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Artiga 5 Rue Brémontier

Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

