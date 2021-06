Cahors Cahors Cahors, Lot Grande Braderie à la Médiathèque de Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Grande Braderie à la Médiathèque de Cahors Cahors, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cahors. Grande Braderie à la Médiathèque de Cahors 2021-06-19 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-19 17:30:00 17:30:00 Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès

Cahors Lot Début à 10h30 jusqu’à 17h30 Ce samedi 19 juin, rendez-vous sur le parvis de la médiathèque de Cahors pour une grande braderie, avec la vente publique de documents à petits prix Ce samedi 19 juin, rendez-vous sur le parvis de la médiathèque de Cahors pour une grande braderie, avec la vente publique de documents à petits prix Début à 10h30 jusqu’à 17h30 @médiatheque_cahors

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahors Adresse Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Ville Cahors lieuville 44.44714#1.43403