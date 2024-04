Grande Bourse aux Livres d’Amnesty International Grande Salle de l’Hexagone Autun, samedi 4 mai 2024.

La traditionnelle bourse aux livres annuelle du groupe d’Amnesty International d’Autun aura lieu pendant tout le weekend du 04-05 mai 2024.

Plus de 1000 m2 de tables avec 30 000 livres d’occasion, des disques vinyles et CDs. Livres de toutes les catégories romans, polars, poches, livres d’enfants, science-fiction, biographies, histoire, philosophie, science etc. Aussi livres en anglais et livres de collection. Tous à des prix très abordables ! Expositions de nos actions récentes en faveur des droits humains. 0 0 EUR.

Grande Salle de l’Hexagone 1 bld Frédéric Latouche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté max.westby@gmail.com

