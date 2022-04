Grande Bourse aux Livres d’Amnesty International Autun Autun, 30 avril 2022, Autun.

Grande Bourse aux Livres d’Amnesty International Autun Autun

2022-04-30 – 2022-04-30

Autun Saône-et-Loire Autun

EUR Plus de 1000 m2 de tables avec 30.000 livres d’occasion, des disques vinyles et CDs. Livres de toutes les catégories: romans, polars, biographies, histoire, philosophie, science etc. Aussi livres en anglais. Tous à des prix très abordables ! Expositions d’Amnesty en faveur des droits humains.

amnesty.autun@gmail.com +33 3 85 82 18 76 https://www.amnesty.fr/

