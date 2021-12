Brest Salle de l'Avenir Brest, Finistère Grande bouffe des précaires Salle de l’Avenir Brest Catégories d’évènement: Brest

**GRANDE BOUFFE DES PRECAIRES** ——————————- ### **Le 18 Décembre à l’Avenir (place Guérin) sera oganisé par le collectif autonome des précaires un repas gratuit. Ce sera l’occasion de se rencontrer en partageant un repas chaud, de recréer du lien après deux ans de Covid.**

Gratuit

2021-12-18T12:00:00 2021-12-18T14:30:00

