Nantes GRANDE BARGE Loire-Atlantique, Nantes SANDY SANDALS GRANDE BARGE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

SANDY SANDALS GRANDE BARGE, 26 novembre 2021 22:00, Nantes. GRANDE BARGE.

Vendredi 26 novembre, 22h00 SANDY SANDALS * Duo ecléctique électrique pour un djset résolument dancefloor et essentiellement inoubliable. https://www.facebook.com/profile.php?id=100006279825041 https://www.mixcloud.com/sandy-sandals/ *

vendredi 26 novembre – 22h00 à 23h30

* GRANDE BARGE 8 rue Grande Biesse, 44200 Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 22:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu GRANDE BARGE Adresse 8 rue Grande Biesse, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville GRANDE BARGE Nantes