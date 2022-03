GRANDE BALADE VIGNERONNE Faugères, 26 mai 2022, Faugères.

2022-05-26 – 2022-05-26

Faugères Hérault Faugères

A 8h30 au Caveau Les Crus faugères – Mas Olivier, réception des participants. Petit déjeuner. Balade vignobles et capitelles, 14kms accompagnés par des vignerons dans un site exceptionnel. Tombola gratuite pour tous les participants. A 12h repas. A 17h : Dégustation des vins de Faugères et tirage de la tombola. Participation : 25€ Inscriptions avant le 16 mai. Pensez à amener vos assiettes et couverts !!!

+33 4 67 95 35 39

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OT AVANT-MONTS