Au fil de l’eau, Utopia s’invite à Wasquehal ——————————————– C’est l’un des événements phares de la métropole auquel la Ville de Wasquehal participe toujours avec entrain : Utopia, la nouvelle édition de lille3000 fait son grand retour après trois ans d’absence ! Et chez nous, c’est autour du canal que les animations d’Utopia se concentreront le vendredi 3 juin 2022 de 17 h à minuit à l’occasion d’une grande balade nocturne. Demandez le programme ! **Centre Nautique Calypso – 17 h** C’est à la piscine que les Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) de l’école Pierre-Lefebvre proposeront le spectacle ‘’Le chant de l’eau’’. **Ferme Dehaudt – 17 h** En plus du marché des créateurs qui sera en accès libre de 17 h à 22 h, vous pourrez assister aux spectacles concoctés par notre troupe locale, La Manivelle Théâtre à 17 h 30 et à 19 h dans la grange de la ferme. Des interludes en extérieur seront proposés avant et après les deux spectacles. Réservations sur le site de la compagnie [[http://www.lamanivelletheatre.com/](http://www.lamanivelletheatre.com/)](http://www.lamanivelletheatre.com/) **Complexe André-Alsberghe – 17 h 30** Marionnettes et Jazz seront les maitres mots du programme du complexe sportif. Pendant 5-10 minutes, vous pourrez voir les créations réalisées par les enfants des centres aérés prendre vie. Et dès 18 h, le club house de la salle de tennis s’ambiancera aux sons d’un quartet à cordes. **Ecluse du Noir Bonnet – 17 h 30** Le chant des notes des élèves du Conservatoire remplacera celles des oiseaux au bord du canal à l’occasion d’une série de musiques qui animera les alentours. **La Goguette – 18 h** Ambiance rock de rigueur dans l’ancienne maison éclusière de l’avenue Pierre-Mauroy avec The New Marquee. Venez écouter le répertoire du groupe tout en dégustant les spécialités du restaurant situé au bord du canal jusqu’à 23 h. **Plaine de jeux – 19 h** Vous aimez Eddy Mitchell ? Une formation de huit musiciens fera retentir ses plus belles chansons lors d’un tribute grâce à EDDY LIVE. Tout au long de la soirée, vous pourrez également découvrir les travaux de la photographe Marie-Claire Régent qui exposeront deux séries de clichés : l’une dédiée à la l’eau au centre nautique Calypso, l’autre tournée vers la végétation à la Plaine de jeux. Mais ce n’est pas tout ! Des échassiers et un bateau “Drakar” avec des musiciens arpenteront le canal pour égayer votre balade. Le vendredi 3 juin les biefs de la Ville seront donc “the place to be” pour une nocturne artistique tournée vers la Nature.

