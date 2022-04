Grande balade confluence seine et oise Place du chateau,78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Grande balade confluence seine et oise Place du chateau,78100 Saint Germain en laye, 22 mai 2022, Saint-Germain-en-Laye. Grande balade confluence seine et oise

Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye, le dimanche 22 mai à 09:30

Nous vous invitons à une grande ballade d’environ 60 km en bord de Seine et d’Oise. Cette ballade est facile car relativement plate mais un peu longue avec des passages tout chemin et demande donc une certaine endurance. Le départ est fixé à 9h30 devant le château de Saint Germain en laye à la sortie du RER A Nous descendrons au Pecq puis empruntons la Voie verte jusqu’à Conflans. Apres avoir longé l’Oise et passé par l’axe majeur nous arriverons sur la base nautique ce Cergy ou nous pique-niquerons (enmener son picnic !) Nous reviendrons par Conflans puis par le Parc du peuple de l’herbe à Carrières sous Poissy ou nous nous arrêterons boire un café à la Velorution organisée par nos amis du Collectif Seine aval . Le retour sur Saint Germain se fera par la foret. Il sera possible de récupérer le RER à Conflans St Honorine ou Poissy. La participation est libre pour toute personne couverte par une assurance responsabilité civile et l’a ballade sera annulée en cas de pluies importantes. Organisée par Saint Germain à Velo [[isabelletauty@hotmail.fr](mailto:isabelletauty@hotmail.fr)](mailto:isabelletauty@hotmail.fr) 07 87 72 49 06

accès libre

Environ 60 km avec passage VTC, en bord de Seine et d’Oise avec un picnic sur la base nautique de Cergy Place du chateau,78100 Saint Germain en laye place du chateau, 78100 saint germain en laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T09:30:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Place du chateau,78100 Saint Germain en laye Adresse place du chateau, 78100 saint germain en laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Place du chateau,78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines

Place du chateau,78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/

Grande balade confluence seine et oise Place du chateau,78100 Saint Germain en laye 2022-05-22 was last modified: by Grande balade confluence seine et oise Place du chateau,78100 Saint Germain en laye Place du chateau,78100 Saint Germain en laye 22 mai 2022 78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye Place du chateau Saint-Germain-en-Laye

Saint-Germain-en-Laye Yvelines